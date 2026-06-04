У Тячеві через початок капітального ремонту вулиці Кошута запроваджено тимчасову організацію руху, що фактично означає обмеження руху транспорту в Закарпатській області на окремій ділянці міської інфраструктури, повідомляє Politeka.
Як повідомляє Тячівська міська рада, рішення ухвалене виконавчим комітетом у зв’язку з підготовчими та будівельними роботами, які стартують найближчим часом. Мова йде про транзитний транспорт, який проходитиме через місто.
Нова схема руху вже затверджена та передбачає перенаправлення транспортних потоків в об’їзні напрямки. Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут та враховувати зміни під час поїздок.
Окремо зазначається, що обмеження на вулиці Кошута діятиме орієнтовно 60 календарних днів. У разі ускладнення робіт або непередбачених обставин цей термін може бути продовжений.
Інформацію про точну дату старту ремонтних заходів та запуск тимчасового об’їзду обіцяють оприлюднити додатково.
У міськраді наголошують на необхідності дотримання дорожніх знаків і уважності на ділянках, де змінена схема руху транспорту.
Фактично нові правила пересування створюють обмеження руху транспорту в Закарпатській області в межах Тячева, що стосується насамперед транзитних маршрутів через центральну частину міста.
Крім того, в Ужгороді повідомляли про подорожчання проїзду.
У міській раді пояснюють, що ключовим фактором стали звернення перевізників, які пов’язують фінансовий тиск із подорожчанням пального. Саме ця стаття витрат формує основну частину собівартості пасажирських перевезень.
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