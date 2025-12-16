Новий графік руху поїздів в Закарпатській області передбачає важливі зміни для місцевих мешканців, які обирають пересуватися залізницею.

Новий графік руху поїздів в Закарпатській області означає більше зручності в подорожах до країн Європейського Союзу, повідомляє Politeka.

Про запуск щоденного нічного рейсу проінформував голова обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй сторінці у Фейсбук.

Новий графік руху поїздів в Закарпатській області передбачає, що нічний пасажирський склад №7/346 - 347/8, який має сполучення Ужгород - Відень, від 15 грудня курсує щоденно.

Він складається з трьох вагонів, серед яких передбачено два спальні вагони та один сидячий, що дозволить пасажирам обрати комфортний формат поїздки відповідно до власних потреб.

Поїздка здійснюватиметься без пересадок. Маршрут руху потяга охоплює також територію Угорщини. Заплановані зупинки на станції Ферехедь, звідки зручно дістатися до міжнародного аеропорту, а також на станції Будапешт - Келенфельд.

Саме тут пасажири матимуть можливість швидко пересісти на потяги нової лінії метро та продовжити подорож углиб країни. За словами очільника області, таке транспортне рішення значно розширює логістичні можливості для закарпатців і туристів.

У Відні пасажирський склад забезпечуватиме зручні стикування з іншими складами категорії ICE, які прямують до Німеччини, а також із рейсами Railjet, що з’єднують столицю Австрії з іншими великими містами країни.

Згідно з оприлюдненим розкладом, відправлення з Ужгорода відбувається о 23:19, а прибуття до Відня - о 8:53. Зворотний рейс вирушає з Відня о 19:08 та доїїжджає до Ужгорода о 6:15.

Окрім цього, новий графік руху поїздів в Закарпатській області включає ще одне важливе нововведення для мешканців регіону. З 14 грудня "Укрзалізниця" запустила щоденний маршрут між Захоню та Ужгородом.

