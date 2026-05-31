Подорожчання проїзду в Ужгороді фактично закріпили на рівні тимчасового тарифу, який виконавчий комітет міської ради вирішив продовжити ще на кілька місяців для міських автобусних перевезень, передає Politeka.

Згідно з ухваленим рішенням, вартість поїздки при оплаті через валідатор залишиться 20 гривень і діятиме до 28 червня 2026 року. Початкове підвищення з 18 до 20 гривень запровадили з 16 квітня як короткостроковий захід, однак його дію продовжили через зростання витрат у транспортній сфері.

У міській раді пояснюють, що ключовим фактором стали звернення перевізників, які пов’язують фінансовий тиск із подорожчанням пального. Саме ця стаття витрат формує основну частину собівартості пасажирських перевезень.

Директор КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Віталій Готра раніше зазначав, що навіть поточний рівень у 20 гривень не покриває витрати перевізників. За його словами, економічно обґрунтована вартість може сягати близько 30 гривень, однак прогнозувати подальшу динаміку складно через нестабільність ринку пального.

Водночас рішення стосується лише безготівкової оплати через електронний квиток. Готівковий розрахунок у транспорті залишається на рівні 23 гривень, без змін у межах цього етапу тарифного регулювання.

На цьому тлі подорожчання проїзду в Ужгороді розглядається як вимушений крок адаптації до економічних умов, які формуються під впливом цін на енергоносії та витрат на обслуговування транспорту.

Окремо в поясненнях міської влади та профільних структур зазначається, що зростання вартості пального має глобальний характер і пов’язане з нестабільністю на нафтових ринках. Український ринок при цьому повністю залежить від імпортних поставок, тому коливання світових цін безпосередньо впливають на тарифи для пасажирів.

Джерело: varosh

