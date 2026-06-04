Фактически, новые правила передвижения создают ограничение движения транспорта в Закарпатской области в пределах Тячева.

В Тячеве из-за начала капитального ремонта улицы Кошута введена временная организация движения, что фактически означает ограничение движения транспорта в Закарпатской области на отдельном участке городской инфраструктуры, сообщает Politeka.

Как сообщает Тячевский городской совет, решение принято исполнительным комитетом в связи с подготовительными и строительными работами, которые стартуют в ближайшее время. Речь идет о транзитном транспорте, который будет проходить через город.

Новая схема движения уже утверждена и предусматривает перенаправление транспортных потоков в объездные направления. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать изменения во время поездок.

Отдельно отмечается, что ограничения на улице Кошута будут действовать ориентировочно 60 календарных дней. В случае усложнения работ или непредвиденных обстоятельств этот срок может быть продлен.

Информацию о точной дате старта ремонтных мероприятий и запуске временного объезда обещают обнародовать дополнительно.

В горсовете отмечают необходимость соблюдения дорожных знаков и внимательности на участках, где изменена схема движения транспорта.

Фактически новые правила передвижения создают ограничение движения транспорта в Закарпатской области в пределах Тячева, что касается прежде всего транзитных маршрутов через центральную часть города.

Кроме того, в Ужгороде сообщалось о подорожании проезда.

В городском совете объясняют, что ключевым фактором стали обращения перевозчиков, связывающих финансовое давление с подорожанием горючего. Эта статья расходов формирует основную часть себестоимости пассажирских перевозок.

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