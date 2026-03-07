Обмеження руху транспорту в Закарпатській області змусить водіїв шукати альтернативні маршрути для об’їзду.

Обмеження руху транспорту в Закарпатській області почнуть діяти з 10 березня 2026 року через аварійний стан мосту, повідомляє Politeka.

Обмеження руху транспорту в Закарпатській області стосуються автомобільної дороги державного значення Т-07-10 Ужок – Нижні Ворота.

Міст розташований на км 35+730 між з’їздом до села Ялове та селом Підполоззя і потребує негайного ремонту настилу, що унеможливлює проїзд будь-яких автівок.

Ремонтні роботи організують у суворій відповідності до стандартів безпеки, щоб запобігти аварійним ситуаціям. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, для водіїв передбачено два об’їзні маршрути.

Перший маршрут проходить автомобільною дорогою державного значення М-06 Київ – Чоп, що дозволяє швидко оминути закриту ділянку.

Другий маршрут організований через дорогу місцевого значення С 070410 Підполоззя – Абранка, яка забезпечує додаткову альтернативу для місцевих жителів та перевізників.

Водіям рекомендують планувати поїздки заздалегідь та дотримуватися всіх вимог тимчасових дорожніх знаків, що розміщені на під’їздах до мосту.

Обмеження руху торкнуться не лише приватних автомобілів, а й громадського транспорту, вантажівок та спеціальної техніки, яка зазвичай курсує цією ділянкою.

Запровадження тимчасового перекриття дозволить підрядникам безпечно виконати ремонтні роботи на мосту без ризику для дорожнього руху. Тож місцевим мешканцям варто враховувати обʼїзні шляхи та необхідність планувати свої поїздки заздалегідь.

