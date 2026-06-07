Подорожание продуктов в Черниговской области фиксируется в сегменте овощей и мясных изделий, где обновились как средние, так и розничные показатели в торговых сетях.

В группе овощей капуста белокочанная (1 кг) показывает среднюю цену 43,83 грн. В мае аналогичный ориентир составил 28,20 грн, что отражает существенный рост за месяц.

В магазинах зафиксированы разные значения: Auchan - 39,00 грн, Metro - 39,00 грн, Megamarket - 53,50 грн. В мае показатели менялись в широком диапазоне — от 16,60 до 46,25 грн с постепенным выходом на более высокий уровень в конце периода.

Свекла (1 кг) демонстрирует более умеренную динамику. Средняя стоимость составляет 11,40 грн. В мае она была 10,39 грн., что дает незначительное повышение.

В рознице товар стоит: Auchan – 7,80 грн, Metro – 8,90 грн, Megamarket – 17,50 грн. Дневные показатели за месяц колебались в пределах 9,93–11,80 грн с плавными изменениями.

Мясной сегмент показывает наибольший скачок стоимости. Колбаса копченая «Алан Брауншвейская» сырокопченая (1 кг) оценивается в 1242,00 грн. В мае средний уровень составил 1232,34 грн.

В торговой площадке Megamarket цена держится на уровне 1242,00 грн. Динамика в течение месяца была стабильной после резкого перехода к высшему значению в начале периода.

В этом контексте подорожание продуктов в Черниговской области отражает неравномерные изменения стоимости базовой потребительской корзины.

Аналитические данные показывают, что овощной сегмент демонстрирует резкие колебания, в то время как мясная группа содержит высокий, но относительно стабильный уровень с незначительными изменениями.

Источник: Минфин

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