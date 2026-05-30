Подорожчання продуктів у Чернігівській області фіксується у базових категоріях, передає Politeka.

У сегменті ковбасних виробів помітні одразу два цінові рівні. Ковбаски «Алан мисливські» напівкопчені в середньому коштують 748,44 грн за кілограм. Розбіжність між мережами суттєва: мінімум зафіксовано в Megamarket — 648,00 грн, тоді як у Novus ціна сягає 899,00 грн. Auchan і Metro утримуються на рівні 705,80 грн та 740,94 грн. Порівняно з квітневим середнім значенням 739,88 грн, ринок демонструє помірне зростання без різких коливань.

Окремо виділяється преміальний сегмент. Ковбаса «Алан Брауншвейська» сирокопчена досягла 1242,00 грн за кілограм проти 1171,99 грн у квітні. Це один із найвищих показників у вибірці, який формує відчутне підвищення витрат у дорогій категорії м’ясних виробів. Динаміка тут є більш вираженою, ніж у масовому сегменті.

У бакалійній групі ситуація виглядає стабільнішою. Гречка утримується на середньому рівні 76,10 грн за кілограм. У роздрібі ціновий діапазон залишається широким — від 62,90 грн до 96,50 грн залежно від торгової мережі. У квітні середній показник становив 69,21 грн, що свідчить про поступове коригування вартості вгору без різких стрибків.

Загалом ринкова картина демонструє, що подорожчання продуктів у Чернігівській області найбільш помітне у сегменті м’ясних виробів, тоді як крупи залишаються відносно стабільними, але також поступово реагують на загальну цінову динаміку.

Загальна динаміка підтверджує, що подорожчання продуктів у Чернігівській області. залишається ключовим фактором зміни витрат домогосподарств.

Джерело: Мінфін

