Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 9 червня вводяться у зв’язку з проведенням планових технічних робіт.

У Дніпропетровській області на 9 червня запроваджують планові графіки відключення світла, які охоплять десятки адрес у різних населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 9 червня вводяться у зв’язку з проведенням планових технічних і профілактичних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. У межах цих заходів енергетики здійснюють регулярну перевірку стану обладнання, оновлення окремих елементів мережі, а також профілактичне обслуговування, спрямоване на запобігання аварійним ситуаціям.

У місті Павлоград знеструмлять частину будинків. Світло зникне з 08:00 до 18:00 години. Обмеження триватимуть лише за такими адресами:

Віталія Шкуренка: 3А

Поштова: 2, 4, 6, 6/1, 6А, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А

У місті Жовті Води відключення електроенергії триватимуть з 07:00 до 19:00 години. Обмеження на 12 годин поспіль торкнуться споживачів на кількох вулицях, зокрема за адресами:

Героїв Чорнобиля: 39, 41, 43, 47, 47А, 47Б

Козацької Слави: 18, 27, 29, 31

У місті Жовті Води 9 червня також діятимуть тимчасові знеструмлення з 07:30 – 18:00 години за адресами:

Підгірна: 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

У Криворізькому районі у різні часові проміжки вводять додаткові графіки. Знеструмлення чекатимуть тільки мешканців населених пукнтів:

07:30 – 18:00 години в селі Широка Дача на вулицях:

Вишнева: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23

Спортивна: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

08:00 – 18:00 години в населеному пункті Софіївка на вулиці:

Рудишина: 31, 32, 33, 39, 39А, 40, 41, 42.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"



Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка нова проблема виникла на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто і за яких умов може втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як було змінено ціни в магазинах.