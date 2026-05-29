Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 30 травня діятимуть через планові роботи.

Українцям розкрили додаткові графіки відключення світла, які будуть діяти у Дніпропетровській області на 30 травня, повідомляє видання Politeka.net.



Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 30 травня діятимуть через планові та профілактичні роботи. Під час проведення робіт енергетики здійснюють перевірку технічного стану обладнання, профілактичне обслуговування мереж, а також усувають потенційні несправності, які можуть у майбутньому спричинити аварійні ситуації.

В суботу будуть вимикати електрику в населеному пункті Покровка. Знеструмлення триватимуть 30.05.2026 року з 08:00–18:00 години за такими адресами:

Бабенка — 1; 3–5; 6–9; 10; 10/А; 11–15; 17–20; 22–30; 32–38; 40; 43/А

Імнадзе — 1; 3–4; 6–8; 11–14; 16–18; 20–22; 28–31; 33–35; 37–38; 41–45

Миру — 1–3; 5–9; 10–21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37–40

Молодіжна — 1–5

Центральна — 1; 2–4; 6; 8–12; 14; 16; 18–19; 23–26; 30; 30/А; 33–38; 40; 42–43; 45–52; 54–57; 59; 59/А; 62; 65–72; 74; 79; 81; 83.

З 08:00–19:00 години вводять додаткові графіки відключення в селі Старі Кодаки. Зникне електрика на 11 годин поспіль тільки за окремими адресами, зокрема на вулицях:

Гетьманська — 26; 28; 31; 32; 33; 34; 35; 35А; 36; 37; 38; 39; 41; 43; 45; 47; 48; 49; 51; 52; 53; 54/ЗД; 64; 70

Шкільна — 29; 31; 33; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 41/А к.ЗД; 42; 43; 44; 45; 46; 52; 54; 66; 66/А; 74

З 08:00–19:00 години в селі Сурсько-Литовське зникне електрика. Вимикатимуть світло за наступними адресами:

Українки Лесі

Звивиста — 1; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18/А; 19; 2; 2/А; 20а; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 3; 3/А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 43; 45; 47; 5; 6; 7; 8; 9

Кооперативна — 1; 1/А; 1/біля буд.; 10; 12; 3; 5; 6; 7; 8

Мостова — 1; 10; 11; 11/А; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24/А; 25; 27; 27/А; 27/Б; 29; 3; 4; 5; 6; 6/А; 7; 8; 9

Слобідська — 1; 1/А; 10; 10/А; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2/А; 20; 20/А; 21; 23; 24; 24/1; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 31/А; 32; 33; 34; 35; 35/А; 36; 36/А; 37; 38; 39; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 6; 7; 8; 9

Центральна — 1; 10; 10/А; 12; 12/А; 14; 2; 2/А; 3; 4; 5; 8;

пров. Центральний — 10; 10/А.

Джерело: Божедарівська СТГ.

Джерело: Сурсько-Литовська сільська рада

Джерело: Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка нова проблема виникла на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто і за яких умов може втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як було змінено ціни в магазинах.