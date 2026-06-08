Графики отключения света в Днепропетровской области 9 июня вводятся в связи с проведением плановых технических работ.

В Днепропетровской области на 9 июня вводятся плановые графики отключения света, которые охватят десятки адресов в разных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области 9 июня вводятся в связи с проведением плановых технических и профилактических работ на объектах энергетической инфраструктуры. В рамках этих мероприятий энергетики осуществляют регулярную проверку состояния оборудования, обновление отдельных элементов сети, а также профилактическое обслуживание, направленное на предотвращение аварийных ситуаций.

В городе Павлоград обесточат часть домов. Свет исчезнет с 08:00 до 18:00. Ограничения будут продолжаться только по следующим адресам:

Виталия Шкуренка: 3А

Поштова: 2, 4, 6, 6/1, 6А, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А

В городе Жовти Воды отключения электроэнергии продлятся с 07:00 до 19:00 часов. Ограничения на 12 часов подряд коснутся потребителей на нескольких улицах, в том числе по адресам:

Героив Чорнобыля: 39, 41, 43, 47, 47А, 47Б

Козацькои Славы: 18, 27, 29, 31

В городе Жовти Воды 9 июня также будут действовать временные обесточивания с 07:30 - 18:00 по адресам:

Пидгирна: 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

В Криворожском районе в разные временные рамки вводят дополнительные графики. Обесточение будут ждать только жителей населенных пунктов:

з 07:30 – 18:00 часов в селе Широка Дача на улицах:

Вышнева: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23

Спортывна: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

08:00 – 18:00 в селе Софиивка на улице:

Рудышына: 31, 32, 33, 39, 39А, 40, 41, 42.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"



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