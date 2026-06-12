У цьому контексті дефіцит фруктів у Запоріжжі розглядають як наслідок поєднання кліматичних ризиків.

Дефіцит фруктів у Запоріжжі пов’язують із падінням врожаїв кісточкових культур, що може вплинути на асортимент у торгових мережах, повідомляє Politeka.

За розрахунками аграрних аналітиків, у 2026 році збір абрикосів може скоротитися на 40–60%. Для персиків прогнозують зниження на рівні 30–50% порівняно з попередніми сезонами.

Основним чинником ризику залишаються погодні коливання під час цвітіння. Різкі похолодання та температурні перепади зменшують кількість зав’язі, що напряму формує майбутній обсяг урожаю.

Найбільш уразливими є центральні та південні території, де кісточкові культури достигають раніше й сильніше реагують на весняні кліматичні зміни.

У разі значних втрат частину попиту планують перекрити імпортом із Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови. Водночас зовнішні поставки не гарантують повного балансу внутрішнього ринку.

Цінові очікування також зростають: вартість абрикосів і персиків може піднятися на 20–80% залежно від фактичного збору та логістичних витрат імпортерів.

Фахівці окремо підкреслюють, що ранні сорти найбільш чутливі до весняних заморозків, які здатні суттєво скоротити урожай ще на етапі цвітіння.

У цьому контексті дефіцит фруктів у Запоріжжі розглядають як наслідок поєднання кліматичних ризиків, скорочення виробництва та обмеженої пропозиції на ринку.

Також аграрії зазначають, що подальша ситуація залишатиметься залежною від погодних умов у період весняного розвитку садових культур.

Аналітики додають, що остаточний баланс ринку визначатиметься обсягами імпорту та фактичними втратами під час сезону цвітіння.

Джерело: agronews

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