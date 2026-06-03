Новий графік руху поїздів у Запоріжжі відображає ширше коригування мережі перевезень, спрямоване на рівномірний розподіл пасажиропотоку влітку.

Новий графік руху поїздів у Запоріжжі пов’язаний зі зростанням літнього пасажирського попиту та оптимізацією рейсів у системі Укрзалізниці, передає Politeka.

Компанія перевела два сполучення на щоденний режим. Йдеться про маршрут №86/85 Львів – Запоріжжя та №128/127 Львів – Кривий Ріг, що проходить через Запоріжжя. Рішення ухвалили після перерозподілу вагонів із менш завантажених напрямків.

Оновлена схема дозволяє посилити найбільш затребувані подорожі в піковий сезон. Перевізник зазначає, що таким чином підвищується доступність місць на ключових лініях.

Інформацію про це надає Укрзалізниця.

До переліку також додано ще кілька маршрутів із щоденною частотою руху. Серед них: №4/3 Ужгород – Дніпро, №78/77 Ковель – Одеса, №88/87 Ковель – Дніпро, №7/8 Харків – Одеса, №121/122 Миколаїв – Київ.

У цьому контексті новий графік руху поїздів у Запоріжжі відображає ширше коригування мережі перевезень, спрямоване на рівномірний розподіл пасажиропотоку влітку.

Укрзалізниця підкреслює, що зміни мають тимчасовий характер і залежать від сезонного навантаження на залізничну інфраструктуру.

Крім того, в Запоріжжі також повідомляли про новий графік руху транспорту, який стосується маршруту під номером 48.

Автобуси курсуватимуть від зупинки «БК ЗАлК» через проспект Металургів, вулицю Перемоги, бульвар Шевченка, Тбіліську, Прибережну автомагістраль, Автозаводську, вулицю Олександра Говорухи та Космічну до зупинки «Сімферопольське шосе».

У зворотному напрямку транспорт рухатиметься через Космічну, Чумаченка, Закарпатського Легіону, Парамонова, Олександра Говорухи, Автозаводську, Прибережну автомагістраль, вулицю Величара та проспект Металургів.

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