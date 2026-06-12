В этом контексте дефицит фруктов в Запорожье рассматривается как следствие сочетания климатических рисков.

Дефицит фруктов в Запорожье связывается с падением урожаев косточковых культур, что может повлиять на ассортимент в торговых сетях, сообщает Politeka.

По расчетам аграрных аналитиков, в 2026 году сбор абрикосов может сократиться на 40–60%. Для персиков прогнозируют снижение на уровне 30-50% по сравнению с предыдущими сезонами.

Основным фактором риска остаются погодные колебания во время цветения. Резкие похолодания и температурные перепады уменьшают количество завязей, что напрямую формирует будущий объем урожая.

Наиболее уязвимы центральные и южные территории, где косточковые культуры созревают раньше и сильнее реагируют на весенние климатические изменения.

В случае значительных потерь часть спроса планируется перекрыть импортом из Турции, Греции, Испании и Молдовы. В то же время внешние поставки не гарантируют полный баланс внутреннего рынка.

Ценовые ожидания также увеличиваются: стоимость абрикосов и персиков может подняться на 20–80% в зависимости от фактического сбора и логистических расходов импортеров.

Специалисты отдельно подчеркивают, что ранние сорта наиболее чувствительны к весенним заморозкам, способным существенно сократить урожай еще на этапе цветения.

В этом контексте дефицит фруктов в Запорожье рассматривается как следствие сочетания климатических рисков, сокращения производства и ограниченного предложения на рынке.

Также аграрии отмечают, что дальнейшая ситуация будет оставаться в зависимости от погодных условий в период весеннего развития садовых культур.

Аналитики добавляют, что окончательный баланс рынка будет определяться объемами импорта и фактическими потерями в сезон цветения.

Источник: agronews

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