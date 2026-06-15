Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області призначаються лише після подання заяви та перевірки документів уповноваженими органами.

Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області встановлюються для непрацюючих колишніх військових, які утримують непрацездатних членів родини та відповідають визначеним вимогам законодавства, повідомляє Politeka.

Йдеться про щомісячну державну надбавку для осіб, що проходили службу у військових структурах різних рівнів — від рядового складу до офіцерів. Водночас така форма підтримки не передбачена для громадян, які завершили лише строкову службу.

За даними Пенсійного фонду, середній розмір виплат становить близько 1297 гривень за кожного утриманця. Ці кошти додаються до основного пенсійного забезпечення, призначеного за вислугу років або через інвалідність.

Обов’язковою умовою є повне фінансове утримання непрацездатної особи за рахунок заявника. Пенсіонер має бути головним джерелом забезпечення для такого родича.

До кола утриманців можуть входити батьки похилого віку, чоловік або дружина з інвалідністю, а також інші родичі, які втратили працездатність і відповідають встановленим критеріям.

У разі наявності кількох утриманців сума допомоги збільшується пропорційно їхній кількості.

Попри законодавчі гарантії, нарахування не відбувається автоматично. Частина громадян не оформлює виплати через відсутність поінформованості або складність процедури.

Водночас доплати для пенсіонерів у Чернігівській області призначаються лише після подання заяви та перевірки документів уповноваженими органами.

Для оформлення необхідно підготувати паспорт, ідентифікаційний код, довідки про родинні зв’язки та підтвердження статусу утримання.

Фахівці рекомендують уважно перевіряти пакет документів перед поданням, щоб уникнути затримок у розгляді та прискорити призначення виплат.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безоплатні послуги і не тільки: як можна отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: які виплати отримають українці у травні 2026 року.

Як повідомляла Politeka, Де платять до 55 тисяч гривень: робота для пенсіонерів у Чернігівській області.