Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області можуть становити близько 1297 гривень за кожного утриманця.

Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області передбачені для окремих категорій колишніх військовослужбовців, які не працюють після завершення служби та утримують непрацездатних членів родини, передає Politeka.

Йдеться про щомісячну надбавку, що виплачується разом з основним пенсійним забезпеченням. Скористатися таким правом можуть громадяни з числа рядового, сержантського та офіцерського складу.

Водночас законодавча норма не поширюється на осіб, які проходили строкову службу. Для них такий механізм фінансової підтримки не передбачений.

У Пенсійному фонді України зазначають, що кошти можуть призначатися як до пенсії за вислугу років, так і до виплат, пов’язаних з інвалідністю. Розрахунок здійснюється відповідно до встановлених державою соціальних показників.

Ключовою умовою залишається наявність утриманців, які не мають можливості самостійно забезпечувати власні потреби. До цієї категорії належать батьки похилого віку, особи з інвалідністю, непрацездатні чоловік або дружина, а також інші близькі, визначені чинними нормами.

У 2026 році прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність, становить 2595 гривень. Саме цей показник використовується під час нарахування відповідної надбавки.

Таким чином, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області можуть становити близько 1297 гривень за кожного утриманця. Якщо таких осіб декілька, загальна сума збільшується.

У ПФУ нагадують, що нарахування не відбувається автоматично. Для отримання коштів необхідно подати заяву та підтвердити право на призначення відповідними документами.

Звернутися можна особисто до сервісного центру фонду або скористатися електронними сервісами установи. До пакета зазвичай входять паспорт, ідентифікаційний код та довідки, які підтверджують родинні зв’язки.

Фахівці наголошують, що така форма державної підтримки допомагає родинам, де пенсійні виплати залишаються основним джерелом доходу та забезпечують повсякденні потреби утриманців.

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