Грошова допомога для пенсіонерів в Чернігівській області враховуватиме також компенсацію за попередній період.

Грошова допомога для пенсіонерів в Чернігівській області зміниться для частини громадян у межах планового перегляду пенсійного забезпечення, який стосується працюючих пенсіонерів та людей поважного віку, повідомляє Politeka.

Оновлення насамперед торкнеться осіб, які після виходу на заслужений відпочинок продовжили офіційну трудову діяльність. Для них передбачений автоматичний перегляд раніше призначених сум за умови виконання встановлених вимог.

Загального підвищення пенсій у червні не передбачено. Водночас окремі категорії отримувачів зможуть розраховувати на збільшення виплат завдяки чинним механізмам державної підтримки.

Право на перерахунок мають громадяни, які після оформлення пенсії набули щонайменше 24 місяці страхового стажу. У таких випадках додаткове звернення до відповідних установ не потрібне, адже процедура проводиться автоматично.

Водночас грошова допомога для пенсіонерів в Чернігівській області враховуватиме також компенсацію за попередній період. Йдеться про квітень та травень, кошти за які будуть донараховані разом з оновленими виплатами.

У Пенсійному фонді пояснюють, що відтермінування пов’язане з порядком надходження звітності від роботодавців. Інформація про сплату єдиного соціального внеску надходить із певною затримкою, тому обробка даних займає додатковий час.

Окремо продовжують діяти вікові надбавки. Для громадян від 70 до 74 років передбачено щомісячне нарахування у розмірі 300 гривень.

Особи віком від 75 до 79 років отримують доплату 456 гривень. Найбільший розмір встановлено для українців, яким виповнилося 80 років і більше — 570 гривень щомісяця.

Фахівці зазначають, що такі доплати спрямовані на часткове покриття додаткових витрат та підтримку матеріального становища людей старшого покоління. Крім того, механізм дозволяє врахувати трудову активність після виходу на пенсію та забезпечити більш справедливий розрахунок належних сум.

Джерело: expert.in.ua

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