Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області може бути помітно меншою через виявлену масштабну проблему із застарілими базами даних Пенсійного фонду України, повідомляє Politeka.

У відомстві досі зберігаються неповні або неточні відомості про страховий стаж та заробітну плату літніх людей, які були внесені ще у дев'яностих роках.

Через це значна частина українців на заслуженому відпочинку отримує щомісяця занижені суми, які не відповідають їхньому реальному трудовому внеску.

Основна причина виникнення такої ситуації криється в особливостях обліку того періоду. У ті часи вся інформація фіксувалася виключно на паперових носіях.

З роками чимало документів було безповоротно втрачено під час переїздів чи через неналежне зберігання.

Величезна кількість паперів так і не потрапила до цифрових архівів, а сотні тогочасних підприємств та фабрик уже давно ліквідовані.

У результаті, окремі важливі роки роботи випадають із загального підрахунку, а заробіток залишається офіційно не підтвердженим.

Це безпосередньо впливає на підсумкові розрахунки, за якими нараховується державна грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області.

Для виправлення ситуації представники Пенсійного фонду радять громадянам самостійно перевірити наявну інформацію про себе.

Зробити це можна дистанційно через інтернет в особистому кабінеті на офіційному вебпорталі електронних послуг установи.

Якщо під час перевірки людина помітить відсутність певних періодів своєї роботи, їй необхідно звернутися до фахівців та подати документи для уточнення.

Своєчасне оновлення бази та виправлення застарілих помилок дозволяє провести законний перерахунок виплат.

У такому разі грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області може суттєво збільшитися для тих громадян, у яких стаж або заробіток раніше врахували не повністю.

Джерело: agronews.ua

