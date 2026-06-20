Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области будет учитывать компенсацию за предыдущий период.

Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области изменится для части граждан в рамках планового пересмотра пенсионного обеспечения, касающегося работающих пенсионеров и людей преклонного возраста , сообщает Politeka.

Обновление в первую очередь коснется лиц, после выхода на заслуженный отдых продолживших официальную трудовую деятельность. Для них предусмотрен автоматический пересмотр ранее назначенных сумм при выполнении установленных требований.

Общее повышение пенсий в июне не предусмотрено. В то же время, отдельные категории получателей смогут рассчитывать на увеличение выплат благодаря действующим механизмам государственной поддержки.

Право на перерасчет имеют граждане, которые после оформления пенсии получили не менее 24 месяцев страхового стажа. В таких случаях дополнительное обращение в соответствующие учреждения не требуется, ведь процедура проводится автоматически.

В то же время, денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области будет учитывать также компенсацию за предыдущий период. Речь идет о апреле и мае, средства за которые будут доначислены вместе с обновленными выплатами.

В Пенсионном фонде объясняют, что отсрочка связана с порядком поступления отчетности от работодателей. Информация об уплате единого социального взноса поступает с задержкой, поэтому обработка данных занимает дополнительное время.

Отдельно продолжают действовать возрастные надбавки. Для граждан от 70 до 74 лет предусмотрено ежемесячное начисление в размере 300 гривен.

Лица от 75 до 79 лет получают доплату 456 гривен. Наибольший размер установлен для украинцев, которым исполнилось 80 лет и больше – 570 гривен ежемесячно.

Специалисты отмечают, что такие доплаты направлены на частичное возмещение дополнительных расходов и поддержание материального положения людей старшего поколения. Кроме того, механизм позволяет учесть трудовую активность после ухода на пенсию и обеспечить более справедливый расчет причитающихся сумм.

Источник: expert.in.ua

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