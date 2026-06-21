Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 червня в Дніпрі демонструє перехід від короткого періоду стабільного тепла до більш вологої та хмарної погодної фази наприкінці тижня.

Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 червня в Дніпрі охоплює період літньої спеки з чергуванням коротких прояснень і частих опадів у другій половині тижня, повідомляє Politeka.

22 червня починається зі стабільної сонячної картини. Упродовж дня небо переважно ясне, лише короткочасно з’являються хмари. Опадів не прогнозують, температура піднімається до +28°C.

23 червня зберігає теплий режим. Після ранкового світла вдень формується хмарність, а ввечері вона частково розсіюється. У денний період можливий короткий дощ, який швидко слабшає.

24 червня приносить більш щільний хмарний шар. Протягом доби небо здебільшого закрите, але без істотних опадів. Максимальні значення тримаються біля +27°C.

25 червня характеризується зростанням вологості. Ранок похмурий, а вдень і ввечері фіксується дрібний дощ, який зберігається тривалий час. Температура сягає близько +28°C.

26 червня стає найбільш нестабільним днем періоду. Після коротких ранкових прояснень опади повертаються і тривають із різною інтенсивністю протягом доби. Повітря охолоджується до +26°C.

27 червня знову проходить під щільною хмарністю. Дощові процеси активізуються вдень і зберігаються до вечора. Температурні показники знижуються до +24°C.

28 червня завершує тиждень аналогічним сценарієм. Після відносно спокійного ранку небо швидко затягується, а опади повертаються у другій половині дня. Максимум тримається біля +24°C.

Загалом прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 червня в Дніпрі демонструє перехід від короткого періоду стабільного тепла до більш вологої та хмарної погодної фази наприкінці тижня.

Джерело: Синоптик

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