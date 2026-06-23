Українців попередили про планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 24 червня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 24 червня охоплять десятки будинкыв через проведення планових робіт, пише Politeka.net.

У Запоріжжі 23 червня діятимуть планові графіки відключення електроенергії, які охоплять низку житлових будинків та окремі райони міста. Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням комплексу технічних робіт на енергетичних об’єктах.

Як повідомили в «Запоріжжяобленерго», графіки відключення світла у Запоріжжі на 24 червня триватимуть з 10 до 17 години. Знеструмленими залишаться такі вулиці:

Зоряна (Муравйова): 19

Інженера Лата (Ярославська): 132–158, 43а–63

Петра Яцика (Череповецька): 1–9, 2–14

пров. Перлинний: 28–32, 23

24 червня 2026 року з 08:00 до 17:00 триватимуть обмеження через плановий ремонт електрообладнання. Без електрики залишаться будинки, що розташовані за такими адресами:

Академіка Валентина Глушка (Академіка Курчатова): 1, 13, 15, 17(зем.ділянка), 17, 19, 18(зем.ділянка), 18, 2, 1в, 2-12, 14, 16, 20(зем.ділянка), 21(зем.ділянка), 21, 23, 22-42, 25, 27, 29, 29а, 29Б, 3-11, 31-41, 43-51, 44-52

Базова: 11а

Василя Шаровського (Полєтаєва): 1-29, 2-22, 22, 24-50, 31-57, 52-56, 59

Військбуд: 13, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 37є, 37ж, 37з

Віражна: 1-7, 9, 11-23, 2, 24, 2а, 4-22

Гризодубової: 1, 3-29, 2-26

Лейтенантська: 1, 3, 2-24, 25-33, 26-34, 35, 5, 7-23

Лозова: 9

Люботинська (Молодогвардійська ): 1-5, 7, 2-30, 32, 69, 71, 9-35

Пилипа Орлика: 24, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 16а

Планетна: 5, 12(Архангельський23, 28)

Привітна (Карбишева): 1-31, 2-30, 33-61, 34-58, 60, 62-68, 63-67

Стартова: 1, 3, 13, 13а, 13в, 14 (оп 16), 14а, 16-24, 26, 15, 17-27, 29, 2-12, 28, 30, 32, 34, 36, 31-63, 38-42, 44, 46, 48, 50-60, 62, 5, 7, 64, 66, 69, 71, 9, 11, 94

Трембітна (Радищева): 1-11, 13-37, 14-38, 2-12

Юрія Кондратюка (Раскової): 1-17, 16-52, 19-41, 2-14, 43-49, 51-55, 54, 56

Молодогвардійська: 56

пров. Архангела Михаїла (Архангельський): 1, 19, 1а, 1б, 2-12, 20, 20а, 21(зем.ділянка), 23(нов.Планетна 5), 26, 28 (нов.Планетна 12), 3, 5, 7-11, 13

пров. Архангела Михаїла (Архангельський)/вул. Пилипа Орлика: 1

пров. Літній: 2, 4, 6, 3, 7-11, 8, 10-22.

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