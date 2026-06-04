Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі пов’язують із загальноукраїнською практикою коригування розцінок у житлово-комунальному секторі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі розглядається на тлі рішення виконкому міськради, який затвердив нові розцінки для КП «Водоканал» із запуском з 1 червня 2026 року, повідомляє Politeka.

Міська адміністрація погодила оновлену структуру платежів за централізоване водопостачання та водовідведення. Для побутових споживачів встановлено ставку 34,74 грн за кубометр без ПДВ на подачу ресурсу та 23,07 грн за кубометр на відведення стоків.

Для підприємницького сектору визначено окремі показники: 14,07 грн за кубометр для подачі та 11,76 грн для каналізаційних послуг. Такі параметри, за словами посадовців, мають враховувати витрати оператора інфраструктури.

Інформацію про це жителям надають в КП «Водоканал».

Очільниця міста Регіна Харченко зазначила, що аналогічні перегляди зараз відбуваються в різних регіонах країни. Вона також повідомила, що нові платіжні нарахування громадяни побачать у квитанціях у липні 2026 року.

У цьому ж контексті Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі пов’язують із загальноукраїнською практикою коригування розцінок у житлово-комунальному секторі.

Паралельно в місті з’явилася електронна петиція із закликом не змінювати вартість холодного водопостачання та водовідведення під час воєнного стану. Наразі документ підтримали 155 мешканців, тоді як для офіційного розгляду потрібно щонайменше 750 підписів

Крім того, в Запоріжжі також повідомляли про подорожчання продуктів. У сегменті бакалії ключовий індикатор — гречка. Середня вартість становить 76,10 грн за кілограм, тоді як місяцем раніше показник був нижчим — 69,21 грн.

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