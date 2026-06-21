Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 22 по 28 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових робіт.

У Запоріжжі протягом тижня з 22 по 28 червня 2026 року діятимуть планові графіки відключення світла, які охоплять десятки адрес у різних районах міста, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 22 по 28 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики наголошують, що такі заходи є необхідними для підтримання стабільної роботи мереж та зниження ризику аварійних ситуацій у майбутньому.

Як повідомили в «Запоріжжяобленерго», 22.06.2026 з 10:00 до 17:00 у місті проводитимуть плановий ремонт електрообладнання. У цей період тимчасові відключення торкнуться таких вулиць:

Зоряна (Муравйова) — 19

Інженера Лата (Ярославська) — 43а–63, 132–158

Петра Яцика (Череповецька) — 1–9, 2–14

Перлинний пров. — 23; 28–32

23.06.2026 з 10:00 до 17:00 світло також буде відсутнє за низкою адрес у зв’язку з продовженням ремонтних робіт:

Арсена Коваленка (Адмірала Макарова) — 98–100, 102–140, 151–155, 155а, 157–183, 185

Артилеристів — 107–135, 122–150, 154–160

Бориспільська (Братська) — 17–21, 19, 19а, 19А, 23–39, 41, 44, 46

Верхньохортицька (Пугачова) — 37, 39–51, 44–56

Гетьмана Скоропадського (Доватора) — 67–115

Дивізіонна — 1–7, 2–18

Дніпробудівельна — 1–7, 2, 4–8, 9–29, 10–24

Зоряна (Муравйова) — 19

Івана Сірка (Бакинських комісарів) — 1, 2, 3–49, 4–16, 18, 20–26, 28, 30–58, 51, 53–89, 91–107

Інженера Лата (Ярославська) — 43а–63, 132–158

Інструментальна — 7–9, 15, 17–29, 20, 22–36

Леонтовича — 2а, 63–91, 82–152, 97–133а, 116

Метрополітенівська — 11–15, 17–37, 22–24, 26–38, 39–53, 42–62

Миргородська — 90а

Михайла Грушевського (Ульянова) — 74–104, 97–105, 106–114, 107–123, 116, 118–132, 123, 125–133, 134–136, 138, 139–141, 140–160, 143–199, 162, 164, 166–172(а, б), 174–176, 178–218, 201–233, 233(а, 1), 235–265

Освітня (Нікітіна) — 19, 21–35

Петра Яцика (Череповецька) — 1–9, 2–14

Пирогова — 1, 2, 3–15, 4–16, 17–31, 18–30

Славутича — 96–142, 99–115, 119–143

Столєтова — 62–90, 75–109

Тичини — 44–68, 71–77, 74–88, 81–119

Трансформаторників (Карла Маркса) — 131–141, 142–160, 143–145, 147–159, 161–181, 162–164, 165, 166–176, 178

Трипільська — 18–22, 19–21, 23–37, 24–30, 32, 34–38, 39–45, 40–46

Бакинський пров. — 6а

Бакинський пов. — 6а

Бакинський пров. — 1–5, 2–6

Дорожній пров. — 1–7, 2–8

Перлинний пров. — 23; 28–32

24.06.2026 з 10:00 до 17:00 у місті триватимуть планові роботи на електромережах, через що знеструмлення торкнуться таких вулиць:

Зоряна (Муравйова) — 19

Інженера Лата (Ярославська) — 43а–63, 132–158

Петра Яцика (Череповецька) — 1–9, 2–14

Перлинний пров. — 23; 28–32

Окремі графіки відключення електроенергії діятимуть 26.06.2026 з 10:00 до 17:00 на вулицях:

Акацієва (Титова) — 1, 2, 2–28, 3–29

Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36

Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева) — 1–23, 1, 2, 6

Бориса Грінченка — 68–84, 73–87

Гданська (Сибірська) — 1–9, 2–18, 13–19, 25

Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122

Голди Меїр (Сусаніна) — 62–76

Григорія Вегмана — 2–4, 4а, 4б, 10, 16–26, 16а

Зачиняєва — 75–77, 81–83

Карпатська (Анапська) — 42–44

Кочубея — 47–65, 60–74

Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в

Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — 1–17, 4–18

Семеренка — 59–63, 60–76

Сергія Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30

Сковороди — 1–11, 2–36, 38, 40

Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а

Яворницького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

Вовчий пров. (Ржевського) — 2–8, 5–21

Дніпрорудний пров. — 6, 8, 10, 12

Спасівський пров. — 19–35, 22

Спасівський (Писарева) пров. — 19–35, 22.

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