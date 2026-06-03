Подорожчання проїзду в Запоріжжі розглядається як частина ширшого процесу оновлення тарифної політики у транспортній сфері.

Подорожчання проїзду в Запоріжжі зберігається у червні, попри акції протесту та звернення мешканців щодо перегляду тарифних змін, повідомляє Politeka.

У місті продовжують діяти оновлені розцінки на транспорт. Маршрутні таксі перевозять пасажирів за 25 гривень. У комунальному секторі встановлено 20 гривень при оплаті готівкою, тоді як безготівковий розрахунок залишається на рівні 15 гривень за допомогою банківської картки або «Січ».

Інформацію про це надає Запорізька міська рада.

Муніципальні автобуси, трамваї та тролейбуси працюють за цими умовами без додаткових змін у вартості електронних платежів.

Причинами перегляду називають подорожчання пального, комплектуючих, технічного обслуговування шин і загальних витрат на логістику. Перевізники зазначають, що тривалий період працювали в умовах збитковості, що вплинуло на кількість транспорту на окремих маршрутах. У міській адміністрації також нагадують, що раніше Запоріжжя довгий час утримувало стабільні розцінки без коригувань.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Запоріжжі розглядається як частина ширшого процесу оновлення тарифної політики у транспортній сфері.

Водночас у місті тривають громадські ініціативи проти змін: мешканці подають петиції з вимогою переглянути рішення, однак для офіційного розгляду необхідно зібрати встановлену кількість підписів.

Крім того, в Запоріжжі повідомляли про новий графік руху транспорту. Йдеться про зміни для маршруту 48.

Автобуси курсуватимуть від зупинки «БК ЗАлК» через проспект Металургів, вулицю Перемоги, бульвар Шевченка, Тбіліську, Прибережну автомагістраль, Автозаводську, вулицю Олександра Говорухи та Космічну до зупинки «Сімферопольське шосе».

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