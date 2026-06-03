Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується у кількох базових товарних групах споживчого кошика станом на початок червня 2026 року, із різним рівнем динаміки залежно від категорії, повідомляє Politeka.

У сегменті бакалії макарони «пір’я» (1 кг) коштують у середньому 34,70 грн. Порівняно з травнем, коли середній показник становив 33,96 грн, зафіксовано помірне зростання. Протягом місяця ціни змінювалися поступово: спочатку залишалися на нижчому рівні, після чого відбулося плавне підвищення та закріплення нового цінового коридору без різких стрибків.

М’ясний сегмент демонструє більш виражену динаміку вартості. Буженина «Ятрань» із чорносливом (1 кг) наразі коштує 755,36 грн, тоді як середній рівень у травні становив 742,32 грн. Упродовж попереднього місяця ціна коливалася в межах приблизно 729–759 грн, після чого стабілізувалася ближче до початку червня на дещо вищому рівні. Такі зміни аналітики зазвичай пов’язують із коригуванням собівартості та сезонними факторами попиту.

У молочній групі маргарин «Олком» 72,5% (200 г) оцінюється у 42,70 грн. Це трохи нижче за середній показник травня, який становив 43,48 грн. Водночас протягом попереднього місяця зафіксовано нерівномірну динаміку: періоди зростання до понад 44 грн змінювалися короткочасними зниженнями, що свідчить про нестабільність роздрібних цін у різних торгових мережах.

Загалом Подорожчання продуктів у Запоріжжі має неоднорідний характер: найбільші коливання спостерігаються у м’ясній категорії, тоді як бакалія демонструє поступове зростання, а жирові продукти залишаються найбільш чутливими до коротких змін ринкової кон’юнктури та пропозиції в торгових мережах.

Джерело: Мінфін

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