Графіки відключення світла у Черкаській області на 24 червня пов’язані з проведенням планових технічних робіт.

Українцям розповіли про додаткові графіки відключення світла, що будуть тривати у Черкаській області 24 червня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 24 червня пов’язані з проведенням планових технічних робіт на енергетичних об’єктах регіону. Такі заходи є частиною регулярного обслуговування електромереж і спрямовані на підвищення їхньої надійності, стабільності роботи та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

За інформацією «Черкасиобленерго», що 24 червня з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено електропостачання в окремих районах міста Умань. Відключення торкнуться лише визначених вулиць і будинків:

пров. Учнівський — 3, 4, 5, 6, 7/8, 8, 9/7, 10, 11, 12, 12а, 13/10, 14, 14а, 16, 16а, 17, 18, 20

пров. Пластовий — 1/7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28

пров. О. Пчілки — 3

Сікорського — 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 72а, 74, 75, 77, 78-А, 78А, 79, 81

Тичини — 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61/69

Крім того, з 08:00 до 17:00 години аналогічні графіки відключення світла діятимуть і на інших територіях Черкаської області. Тимчасові перебої з електропостачанням торкнуться окремих адрес села Заячківка на вулицях:

Затишна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 77, 79

Дружби — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18/2

Перемоги — 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 31

Т. Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 39.

Без світла з 08:00 до 17:00 залишаться мешканці села Коржовий Кут. Електрику вимикатимуть споживачам на вулицях:

Молодіжна — 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51

Т. Шевченка — 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 46, 50

Садова — 3, 8, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43

Берегова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 63, 65

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25

Праці — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21

Молодіжна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 38, 39, 40, 41, 42.

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