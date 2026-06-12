Енергетики закликають жителів із розумінням поставитися до графіків відключення світла у Черкаській області на 13 червня.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 13 червня триватимуть тільки за окремими адресами, повідомляє видання Politeka.net.

Енергетики закликають жителів із розумінням поставитися до графіків відключення світла у Черкаській області на 13 червня, адже проведення профілактичних робіт є важливою умовою безпечної та безперебійної роботи енергетичної системи регіону.

За інформацією «Черкасиобленерго», з 09:00–15:00 години в селі Копіювата не буде електрики, проте знеструмлять тільки окремі вулиці:

Центральна: 45, 47, 49, 51, 53, 54, 56–60, 62, 64–67, 47а, 70–72, 75, 77–79, 80–82, 84, 86, 88–92, 94, 97, 99

Яблунева: 1–3

пров. Річковий: 6–9

Набережна: 66

Зарічна: 1–15

Лісова: 1–18

З 09:00 до 15:00 години в селі Теолин вводять планові графіки відключення світла. Вони будуть введені в суботу через плановий профілактичний та капітальний ремонт. Вимикатимуть електрику через плановий ремонт. Обмеження діятимуть за адресами:

Вишнева: 1–89 (повний перелік, включно 17а, 45а, 66–68, 70–71, 74, 78, 89)

Молодіжна: 1–85 (повний перелік, включно 4а, 45а, 71, 75)

Польова: 25

Набережна: 10–58

Лісова: 2–38

В місті Монастирище з 08:00–19:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла. Обмеження продовжаться тільки на наступних вулицях:

Т. Шевченка: 53, 54–57, 63–67, 69–75, 78–79, 81, 83–85, 87–88, 89, 91, 93, 95–99, 101, 103, 105–107, 109, 111а, 113

пров. Український: 7

Завальська: 2, 4, 6, 8, 12, 14, 14а, 16, 18

Українська: 26, 28а, 37

Дубрівська: 2–7, 13–15, 17–18, 21–22, 25, 28

Світанкова: 1–3, 7–9, 11

Сонячна: 2.

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