Украинцам рассказали о дополнительных графиках отключения света, которые продлятся в Черкасской области 24 июня, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области 24 июня связаны с проведением плановых технических работ на энергетических объектах региона. Такие мероприятия являются частью регулярного обслуживания электросетей и направлены на повышение их надежности, стабильности работы и предотвращение возможных аварийных ситуаций в будущем.

По информации "Черкассыоблэнерго", что 24 июня с 08:00 до 17:00 будет временно прекращено электроснабжение в отдельных районах города Умань. Отключения коснутся только определенных улиц и домов:

пров. Учнивськый — 3, 4, 5, 6, 7/8, 8, 9/7, 10, 11, 12, 12а, 13/10, 14, 14а, 16, 16а, 17, 18, 20

пров. Пластовый — 1/7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28

пров. О. Пчілки — 3

Сикорського — 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 72а, 74, 75, 77, 78-А, 78А, 79, 81

Тычыны — 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61/69

Кроме того, с 08:00 до 17:00 аналогичные графики отключения света будут действовать и на других территориях Черкасской области. Временные перебои с электроснабжением затронут отдельные адреса села Заячкивка на улицах:

Затышна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 77, 79

Дружбы— 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18/2

Перемогы — 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 31

Т. Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 39.

Без света с 08:00 до 17:00 останутся жители Коржовый Кут. Электричество будут выключать потребителям на улицах:

Молодижна — 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51

Т. Шевченка — 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 46, 50

Садова — 3, 8, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43

Берегова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 63, 65

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25

Праци — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21

Молодижна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 38, 39, 40, 41, 42.

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