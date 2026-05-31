Подорожчання проїзду у Черкасах та можливе підняття вартості квитків у міських тролейбусах стали предметом тривалих дискусій, повідомляє Politeka.

Про це розповів міський голова Черкас Анатолій Бондаренко під час свого пресбрифінгу, де була присутня кореспондентка Суспільного.

Очільник міста зауважив, що це питання подорожчання проїзду в Черкасах є досить неоднозначним, тому профільні фахівці ретельно вивчатимуть ситуацію.

Владі необхідно чітко прорахувати, який саме економічний ефект та обсяг фінансової економії отримає міський бюджет після ймовірного затвердження нових тарифів для населення.

За словами очільника громади, реальна собівартість однієї поїздки у тролейбусі на сьогодні складає близько 50 гривень, що створює значне навантаження на місцеву казну.

Загалом повноцінне утримання всього тролейбусного парку обходиться обласному центру у суму, яка перевищує 130 мільйонів гривень щороку.

Об'єктивне подорожчання проїзду у Черкасах автори відповідного проєкту рішення пояснюють суттєвим збільшенням фактичної собівартості перевезень пасажирів.

На цей процес вплинули нещодавні зміни у чинному законодавстві щодо зростання розміру мінімальної заробітної плати працівників підприємства.

Окрім цього, суттєвим фактором стало чергове підвищення відпускних цін на споживану електроенергію, а також значне підняття цін на основні запчастини та матеріали для ремонту транспорту.

Окремо варто нагадати, що у Черкасах також офіційно зросте вартість поїздок у приватних міських маршрутках. Пасажирам доведеться платити за одну поїздку в автобусі 25 гривень.

Джерело: suspilne.media

