Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на безперебійне функціонування водопостачання, каналізації та утилізації сміття.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області набуло чинності, нові ставки затвердили Канівська міська рада та її виконавчий комітет, повідомляє Politeka.

Канівська міська рада ухвалила нові ставки для водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів.

Централізоване водопостачання тепер коштує 55,74 гривні за кубометр, а каналізація – 38,28. Вивезення побутових відходів подорожчало приблизно на 17%. Для мешканців багатоповерхівок із контейнерною системою щомісячний платіж складе 48,14 гривні на особу. У приватному секторі суми різняться: 48,14 грн при наявності контейнера і 40,02 грн без нього.

Перевезення одного кубометра змішаних відходів обійдеться населенню у 127,49 грн, бюджетним установам – 138,74, іншим організаціям – 182,48.

Начальник відділу житлово-комунального господарства Дмитро Балан зазначив, що перегляд тарифів базується на економічних показниках підприємств. На рішення вплинули підвищення мінімальної зарплати, здорожчання електроенергії, пального та будівельних матеріалів, а також збільшення податкового навантаження.

Міська рада додала, що частину витрат покриють субсидії та пільги для соціально вразливих мешканців. Це дозволить забезпечити стабільну роботу служб, своєчасні виплати персоналу та підтримку інфраструктури у належному стані.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на безперебійне функціонування водопостачання, каналізації та утилізації сміття протягом 2026 року. Громадянам радять планувати витрати та оплачувати рахунки вчасно, щоб уникнути накопичення боргів і гарантувати надання послуг без затримок.

