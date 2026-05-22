Обмеження руху транспорту в Черкасах почне діяти найближчим часом на бульварі Шевченка, а також на вулицях Лазарєва, Новопречистенській та Автомобілістів, повідомляє Politeka.

Рішення про обмеження руху транспорту в Черкасах офіційно ухвалили члени виконавчого комітету.

З огляду на це, водіям доведеться заздалегідь планувати свої щоденні поїздки та обирати альтернативні маршрути для об’їзду вказаних ділянок.

Про це місцевих мешканців поінформував міський голова Черкас Анатолій Бондаренко в своєму офіційному Телеграм-каналі.

За його словами, перші незручності для власників транспортних засобів розпочнуться вже наприкінці цього тижня.

У неділю, 24 травня, з 17:00 до 22:00 закриють проїзд на відрізку бульвару Шевченка, який розташований безпосередньо між вулицею Б. Вишневецького та вулицею О. Дашковича.

Разом із цим відрізком головної міської артерії повністю перекриють для автівок і вулицю Лазарєва. Згодом водіям доведеться стикнутися із набагато тривалішими змінами, які охоплять інші райони міста.

Ці масштабні обмеження руху транспорту в Черкасах пов’язані із проведенням планових ремонтних робіт на асфальтному покритті.

Робочі бригади планують повністю закрити проїзд на значний період для якісного оновлення інфраструктури. Зокрема, такі заходи триватимуть з середи, 27 травня, до понеділка, 15 червня.

У цей проміжок часу комунальні служби заборонять проїзд автомобілів вулицею Новопречистенською на ділянці між вулицею Гоголя та провулком Д. Петриченко.

Також у цей довгий період дорожники закриють для проїзду вулицю Автомобілістів.

