Графіки відключення світла у Запоріжжі на 26 червня охоплять десятки адрес та будуть тривати багато годин поспіль, пише Politeka.net.
Жителів Запоріжжя попередили про графіки відключення світла, які заплановані на 26 червня. Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на електромережах та охоплять низку адрес у різних районах міста.
Як повідомили в АТ «Запоріжжяобленерго», через плановий ремонт електрообладнання з 09:00 до 17:00 без електропостачання залишаться окремі будинки на вулицях:
- Акацієва (Титова) — 1, 2, 3–29, 2–28
- Анашкіна — 1
- Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36
- Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева) — 1–23, 1, 2, 6
- Бориса Грінченка — 68–84, 73–87
- Варненська (Державіна) — 9, 11–33, 14–24
- Гданська (Сибірська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122
- Голди Меїр (Сусаніна) — 62–76
- Григорія Вегмана — 2–4, 4а, 4б, 10, 16–26, 16а
- Зачиняєва — 75–77, 81–83
- Карпатська (Анапська) — 42–44
- Кочубея — 47–65, 60–74
- Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в
- Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — 1–17, 4–18
- Селищна — 50, 50–84, 57–95
- Семеренка — 59–63, 60–76
- Сергія Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30
- Сковороди — 1–11, 2–36, 38, 40
- Солідарності — 28–68
- Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
- Шевченка — 111–119, 120, 120–130
- Яворницького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- Вовчий (Ржевського) пров. — 2–8, 5–21
- Дніпрорудний пров. — 6, 8, 10, 12
- Спасівський пров. — 19–35, 22.
Крім того, з 09:00 до 17:00 триватимуть термінові ремонтні роботи на електромережах. У цей період знеструмлення торкнуться окремих адрес на вулицях:
- Алмазна — 65, 69, 77
- Архипа Куїнджі (Сурікова) — 37–43
- Володимира Мономаха (Олександра Невського) — 66, 86–110, 116
- Вроцлавська — 29–45, 42–86
- Голди Меїр (Сусаніна) — 31–45, 32–60, 37а
- Гончара — 131–139
- Дітріха Тіссена (Ліхачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32
- Історична — 77, 108–124
- Карпатська (Анапська) — 36, 36а
- Марганцева — 2, 4, 5, 3 кв.1, 7–29, 10–30
- Ніжинська — 77, 79, 81–93, 88–90, 92–104
- Соняшникова (Миколи Руднєва) — 30–32, 34–42, 35–41
- Човнова — 1–11, 2–6
- Березневий (Мартовський) пров. — 1–11, 2–10
- Ніжинський пров. — 1–23, 2–24
- Фінський (Карельський) пров. — 11, 20–24.
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