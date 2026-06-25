Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Запоріжжі на 26 червня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 26 червня охоплять десятки адрес та будуть тривати багато годин поспіль, пише Politeka.net.

Жителів Запоріжжя попередили про графіки відключення світла, які заплановані на 26 червня. Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на електромережах та охоплять низку адрес у різних районах міста.

Як повідомили в АТ «Запоріжжяобленерго», через плановий ремонт електрообладнання з 09:00 до 17:00 без електропостачання залишаться окремі будинки на вулицях:

Акацієва (Титова) — 1, 2, 3–29, 2–28

Анашкіна — 1

Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36

Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева) — 1–23, 1, 2, 6

Бориса Грінченка — 68–84, 73–87

Варненська (Державіна) — 9, 11–33, 14–24

Гданська (Сибірська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122

Голди Меїр (Сусаніна) — 62–76

Григорія Вегмана — 2–4, 4а, 4б, 10, 16–26, 16а

Зачиняєва — 75–77, 81–83

Карпатська (Анапська) — 42–44

Кочубея — 47–65, 60–74

Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в

Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — 1–17, 4–18

Селищна — 50, 50–84, 57–95

Семеренка — 59–63, 60–76

Сергія Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30

Сковороди — 1–11, 2–36, 38, 40

Солідарності — 28–68

Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а

Шевченка — 111–119, 120, 120–130

Яворницького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

Вовчий (Ржевського) пров. — 2–8, 5–21

Дніпрорудний пров. — 6, 8, 10, 12

Спасівський пров. — 19–35, 22.

Крім того, з 09:00 до 17:00 триватимуть термінові ремонтні роботи на електромережах. У цей період знеструмлення торкнуться окремих адрес на вулицях:

Алмазна — 65, 69, 77

Архипа Куїнджі (Сурікова) — 37–43

Володимира Мономаха (Олександра Невського) — 66, 86–110, 116

Вроцлавська — 29–45, 42–86

Голди Меїр (Сусаніна) — 31–45, 32–60, 37а

Гончара — 131–139

Дітріха Тіссена (Ліхачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32

Історична — 77, 108–124

Карпатська (Анапська) — 36, 36а

Марганцева — 2, 4, 5, 3 кв.1, 7–29, 10–30

Ніжинська — 77, 79, 81–93, 88–90, 92–104

Соняшникова (Миколи Руднєва) — 30–32, 34–42, 35–41

Човнова — 1–11, 2–6

Березневий (Мартовський) пров. — 1–11, 2–10

Ніжинський пров. — 1–23, 2–24

Фінський (Карельський) пров. — 11, 20–24.

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