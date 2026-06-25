Графіки відключення світла у Запоріжжі на 26 червня охоплять десятки адрес та будуть тривати багато годин поспіль, пише Politeka.net.

Жителів Запоріжжя попередили про графіки відключення світла, які заплановані на 26 червня. Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на електромережах та охоплять низку адрес у різних районах міста.

Як повідомили в АТ «Запоріжжяобленерго», через плановий ремонт електрообладнання з 09:00 до 17:00 без електропостачання залишаться окремі будинки на вулицях:

  • Акацієва (Титова) — 1, 2, 3–29, 2–28
  • Анашкіна — 1
  • Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36
  • Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева) — 1–23, 1, 2, 6
  • Бориса Грінченка — 68–84, 73–87
  • Варненська (Державіна) — 9, 11–33, 14–24
  • Гданська (Сибірська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18
  • Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122
  • Голди Меїр (Сусаніна) — 62–76
  • Григорія Вегмана — 2–4, 4а, 4б, 10, 16–26, 16а
  • Зачиняєва — 75–77, 81–83
  • Карпатська (Анапська) — 42–44
  • Кочубея — 47–65, 60–74
  • Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в
  • Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — 1–17, 4–18
  • Селищна — 50, 50–84, 57–95
  • Семеренка — 59–63, 60–76
  • Сергія Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30
  • Сковороди — 1–11, 2–36, 38, 40
  • Солідарності — 28–68
  • Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
  • Шевченка — 111–119, 120, 120–130
  • Яворницького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
  • Вовчий (Ржевського) пров. — 2–8, 5–21
  • Дніпрорудний пров. — 6, 8, 10, 12
  • Спасівський пров. — 19–35, 22.

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Крім того, з 09:00 до 17:00 триватимуть термінові ремонтні роботи на електромережах. У цей період знеструмлення торкнуться окремих адрес на вулицях:

  • Алмазна — 65, 69, 77
  • Архипа Куїнджі (Сурікова) — 37–43
  • Володимира Мономаха (Олександра Невського) — 66, 86–110, 116
  • Вроцлавська — 29–45, 42–86
  • Голди Меїр (Сусаніна) — 31–45, 32–60, 37а
  • Гончара — 131–139
  • Дітріха Тіссена (Ліхачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32
  • Історична — 77, 108–124
  • Карпатська (Анапська) — 36, 36а
  • Марганцева — 2, 4, 5, 3 кв.1, 7–29, 10–30
  • Ніжинська — 77, 79, 81–93, 88–90, 92–104
  • Соняшникова (Миколи Руднєва) — 30–32, 34–42, 35–41
  • Човнова — 1–11, 2–6
  • Березневий (Мартовський) пров. — 1–11, 2–10
  • Ніжинський пров. — 1–23, 2–24
  • Фінський (Карельський) пров. — 11, 20–24.

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