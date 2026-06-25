Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в Запорожье на 26 июня.

Графики отключения света в Запорожье на 26 июня охватят десятки адресов и продлятся много часов подряд, пишет Politeka.net.

Жителей Запорожья предупредили о графиках отключения света, запланированных на 26 июня. Временные ограничения связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях и охватят ряд адресов в разных районах города.

Как сообщили в АО «Запорожьеоблэнерго», из-за планового ремонта электрооборудования с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся отдельные дома на улицах:

Акациева (Тытова) — 1, 2, 3–29, 2–28

Анашкина — 1

Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36

Архитекторки Бельман (Адмирала Лазарева) — 1–23, 1, 2, 6

Борыса Гринченка — 68–84, 73–87

Варненська (Державина) — 9, 11–33, 14–24

Гданська (Сыбирська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122

Голди Меир (Сусанина) — 62–76

Грыгория Вегмана — 2–4, 4а, 4б, 10, 16–26, 16а

Зачыняева — 75–77, 81–83

Карпатська (Анапська) — 42–44

Кочубея — 47–65, 60–74

Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в

Нечыпора Дейкуна (Чычерина) — 1–17, 4–18

Селыщна — 50, 50–84, 57–95

Семеренка — 59–63, 60–76

Сергия Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30

Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40

Солидарности — 28–68

Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а

Шевченка — 111–119, 120, 120–130

Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

Вовчый (Ржевського) пров. — 2–8, 5–21

Днипрорудный пров. — 6, 8, 10, 12

Спасивськый пров. — 19–35, 22.

Кроме того, с 09:00 до 17:00 будут продолжаться срочные ремонтные работы на электросетях. В этот период обесточивание коснутся отдельных адресов на улицах:

Алмазна — 65, 69, 77

Архыпа Куинджи (Сурикова) — 37–43

Володымыра Мономаха (Олександра Невського) — 66, 86–110, 116

Вроцлавська — 29–45, 42–86

Голды Меир (Сусанина) — 31–45, 32–60, 37а

Гончара — 131–139

Дитриха Тиссена (Лихачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32

Исторична — 77, 108–124

Карпатська (Анапська) — 36, 36а

Марганцева — 2, 4, 5, 3 кв.1, 7–29, 10–30

Нижынська — 77, 79, 81–93, 88–90, 92–104

Соняшныкова (Мыколы Руднева) — 30–32, 34–42, 35–41

Човнова — 1–11, 2–6

Березневый (Мартовськый) пров. — 1–11, 2–10

Нижынськый пров. — 1–23, 2–24

Финськый (Карельськый) пров. — 11, 20–24.

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