Графики отключения света в Запорожье на 26 июня охватят десятки адресов и продлятся много часов подряд, пишет Politeka.net.

Жителей Запорожья предупредили о графиках отключения света, запланированных на 26 июня. Временные ограничения связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях и охватят ряд адресов в разных районах города.

Как сообщили в АО «Запорожьеоблэнерго», из-за планового ремонта электрооборудования с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся отдельные дома на улицах:

  • Акациева (Тытова) — 1, 2, 3–29, 2–28
  • Анашкина — 1
  • Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36
  • Архитекторки Бельман (Адмирала Лазарева) — 1–23, 1, 2, 6
  • Борыса Гринченка — 68–84, 73–87
  • Варненська (Державина) — 9, 11–33, 14–24
  • Гданська (Сыбирська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18
  • Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122
  • Голди Меир (Сусанина) — 62–76
  • Грыгория Вегмана — 2–4, 4а, 4б, 10, 16–26, 16а
  • Зачыняева — 75–77, 81–83
  • Карпатська (Анапська) — 42–44
  • Кочубея — 47–65, 60–74
  • Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в
  • Нечыпора Дейкуна (Чычерина) — 1–17, 4–18
  • Селыщна — 50, 50–84, 57–95
  • Семеренка — 59–63, 60–76
  • Сергия Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30
  • Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40
  • Солидарности — 28–68
  • Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
  • Шевченка — 111–119, 120, 120–130
  • Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
  • Вовчый (Ржевського) пров. — 2–8, 5–21
  • Днипрорудный пров. — 6, 8, 10, 12
  • Спасивськый пров. — 19–35, 22.

свет, отключение света, электроэнергия

Кроме того, с 09:00 до 17:00 будут продолжаться срочные ремонтные работы на электросетях. В этот период обесточивание коснутся отдельных адресов на улицах:

  • Алмазна — 65, 69, 77
  • Архыпа Куинджи (Сурикова) — 37–43
  • Володымыра Мономаха (Олександра Невського) — 66, 86–110, 116
  • Вроцлавська — 29–45, 42–86
  • Голды Меир (Сусанина) — 31–45, 32–60, 37а
  • Гончара — 131–139
  • Дитриха Тиссена (Лихачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32
  • Исторична — 77, 108–124
  • Карпатська (Анапська) — 36, 36а
  • Марганцева — 2, 4, 5, 3 кв.1, 7–29, 10–30
  • Нижынська — 77, 79, 81–93, 88–90, 92–104
  • Соняшныкова (Мыколы Руднева) — 30–32, 34–42, 35–41
  • Човнова — 1–11, 2–6
  • Березневый (Мартовськый) пров. — 1–11, 2–10
  • Нижынськый пров. — 1–23, 2–24
  • Финськый (Карельськый) пров. — 11, 20–24.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: как подняли цены.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Запорожье: стоимость значительно выросла.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Запорожье: как именно были обновлены цены.