Графики отключения света в Запорожье на 26 июня охватят десятки адресов и продлятся много часов подряд, пишет Politeka.net.
Жителей Запорожья предупредили о графиках отключения света, запланированных на 26 июня. Временные ограничения связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях и охватят ряд адресов в разных районах города.
Как сообщили в АО «Запорожьеоблэнерго», из-за планового ремонта электрооборудования с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся отдельные дома на улицах:
- Акациева (Тытова) — 1, 2, 3–29, 2–28
- Анашкина — 1
- Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36
- Архитекторки Бельман (Адмирала Лазарева) — 1–23, 1, 2, 6
- Борыса Гринченка — 68–84, 73–87
- Варненська (Державина) — 9, 11–33, 14–24
- Гданська (Сыбирська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122
- Голди Меир (Сусанина) — 62–76
- Грыгория Вегмана — 2–4, 4а, 4б, 10, 16–26, 16а
- Зачыняева — 75–77, 81–83
- Карпатська (Анапська) — 42–44
- Кочубея — 47–65, 60–74
- Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в
- Нечыпора Дейкуна (Чычерина) — 1–17, 4–18
- Селыщна — 50, 50–84, 57–95
- Семеренка — 59–63, 60–76
- Сергия Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30
- Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40
- Солидарности — 28–68
- Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
- Шевченка — 111–119, 120, 120–130
- Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- Вовчый (Ржевського) пров. — 2–8, 5–21
- Днипрорудный пров. — 6, 8, 10, 12
- Спасивськый пров. — 19–35, 22.
Кроме того, с 09:00 до 17:00 будут продолжаться срочные ремонтные работы на электросетях. В этот период обесточивание коснутся отдельных адресов на улицах:
- Алмазна — 65, 69, 77
- Архыпа Куинджи (Сурикова) — 37–43
- Володымыра Мономаха (Олександра Невського) — 66, 86–110, 116
- Вроцлавська — 29–45, 42–86
- Голды Меир (Сусанина) — 31–45, 32–60, 37а
- Гончара — 131–139
- Дитриха Тиссена (Лихачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32
- Исторична — 77, 108–124
- Карпатська (Анапська) — 36, 36а
- Марганцева — 2, 4, 5, 3 кв.1, 7–29, 10–30
- Нижынська — 77, 79, 81–93, 88–90, 92–104
- Соняшныкова (Мыколы Руднева) — 30–32, 34–42, 35–41
- Човнова — 1–11, 2–6
- Березневый (Мартовськый) пров. — 1–11, 2–10
- Нижынськый пров. — 1–23, 2–24
- Финськый (Карельськый) пров. — 11, 20–24.
Последние новости:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: как подняли цены.
Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Запорожье: стоимость значительно выросла.
Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Запорожье: как именно были обновлены цены.