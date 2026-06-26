З метою підвищення надійності електропостачання вводять графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 27 червня.

Українцям розкрили планові графіки відключення світла, що триватимуть у Дніпропетровській області на 27 червня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 27 червня пов’язані з проведенням профілактичних, ремонтних та технічних робіт на об’єктах електромереж. Енергетики наголошують, що такі в суботу заходи є необхідними для підтримання стабільної роботи енергосистеми, особливо в період підвищеного навантаження на мережі.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах проводитимуть профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 8 до 19 години в селі Сурсько-Литовське. Знеструмлять такі вулиці:

Білоруська 89А, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/А, 112, 113, 114, 116, 116/А, 117/з.д.0516, 118, 12, 120, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 93, 93/А, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Лісова 1/Б, 10, 11, 12, 12/А, 13, 17, 18, 18А, 19, 19/Б, 2, 4, 4/А, 5, 6, 7, 8, 8/А, 9

пров. Білоруський 1, 1/А

У селі Старі Кодаки, де з 08:00 до 19:00 години заплановано тимчасове припинення електропостачання через профілактичне обслуговування мереж. Знеструмлення охопить широкий перелік вулиць:

Космічна 1, 1/А, 1/Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/ЗД, 16, 17, 18, 19/А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Маяковського 11

Набережна 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20/А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 31/А, 4, 4/А, 5, 6, 7, 8, 9, з.д.0082

Паркова 10, 12, 2, 3, 4, 4/А, 5, 6, 8, 9

Поштова 1, 3, 5

пров. Калиновий 7

пров. Молодіжний 16

В селі Губиниха триватимуть графіки відключення світла, які охоплять частину населеного пункту з 08:00 до 19:00. Без світла будуть такі вулиці:

Зелена 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 28, 32, 34, 36/А, 38, 4, 42, 5, 6, 7, 8, 9

Калинова 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 3, 30, 32, 5, 7, 9.

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

Джерело: Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району

Джерело: Сурсько-Литовська територіальна громада

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