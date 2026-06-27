Дефицит продуктов в Запорожье связывается с сочетанием климатических факторов, сокращением производства и ограниченными возможностями оперативного замещения внутреннего предложения импортом.

Дефицит продуктов в Запорожье может возрасти из-за ожидаемого уменьшения урожая косточковых культур, что способно повлиять на доступность фруктов в торговых сетях города, сообщают профильные аналитики, сообщает Politeka.

По прогнозам агросектора, в 2026 году производство абрикосов может сократиться на 40-60%. Для персиков оценки также отрицательные – падение ожидается в пределах 30–50% по сравнению с предыдущими сезонами. Такие характеристики формируют опасности для стабильного заполнения внутреннего рынка.

Ключевой причиной понижения урожайности называют весенние температурные колебания. Резкие похолодания в период цветения деревьев негативно повлияли на формирование завязи, что напрямую отразилось на потенциальных объемах сбора.

Больше всего последствия ощутят южные и центральные области страны, которые традиционно обеспечивают значительную долю поставок косточковых фруктов для внутреннего потребления.

Рынок рассматривает частичное покрытие недостатка за счет импортных поставок. Среди возможных направлений называют Турцию, Грецию, Испанию и Молдову, однако логистические затраты и сроки транспортировки могут сдерживать быстрое выравнивание предложения.

При подтверждении низких показателей сбора эксперты ожидают роста стоимости сезонной продукции в пределах 20–80% в зависимости от вида фруктов и расходов на доставку.

На этом фоне дефицит продуктов в Запорожье связан с сочетанием климатических факторов, сокращением производства и ограниченными возможностями оперативного замещения внутреннего предложения импортом.

Специалисты отмечают, что ситуация развивается постепенно, однако наиболее ощутимые изменения возможны в период пикового спроса на сезонную продукцию.

Дальнейшие показатели будут зависеть от погодных условий, результатов следующего собрания и способности аграрного сектора сбалансировать рыночное предложение.

Источник: agronews

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