Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі може відбутися вже з 1 червня, оскільки місто готується до перегляду вартості централізованого водопостачання та водовідведення, пише Politeka.net.

За попередніми розрахунками, ціна одного кубометра може сягнути 86,83 гривні.

Про можливі зміни повідомили у КП «Дніпроводоканал». Там пояснюють, що чинні розцінки більше не покривають реальних витрат підприємства.

Серед головних причин називають здорожчання електроенергії, паливних ресурсів, технічних матеріалів і витрат на утримання інженерної інфраструктури. У компанії зазначають, що за підсумками першого кварталу 2026 року надходження забезпечують лише часткове покриття фактичних затрат.

Фахівці наголошують, що проблема характерна не лише для обласного центру. Подібна ситуація спостерігається у багатьох населених пунктах країни, де комунальні оператори працюють в умовах дефіциту коштів та потребують модернізації мереж.

За даними галузевих служб, у низці міст вартість уже перевищує позначку у 90 гривень за кубометр. У Павлограді показник становить понад 113 гривень, в Ужгороді — більше 96, а в Тернополі наближається до 99 гривень. У столиці мешканці сплачують майже 89 гривень.

Окрему увагу експерти звертають на Кривий Ріг. Після втрати звичного джерела водопостачання через руйнування Каховської ГЕС місто отримує ресурс із Кременчуцького водосховища. Значна відстань транспортування створює додаткове навантаження на систему та потребує суттєвих витрат на роботу насосного обладнання.

Водночас підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі наразі залишається на етапі обговорення, а остаточне рішення ухвалюватиметься після завершення всіх необхідних процедур.

Представники підприємства підкреслюють, що без перегляду вартості забезпечити стабільне функціонування водопровідного господарства та проведення необхідних ремонтів буде дедалі складніше.

