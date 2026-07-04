Енергетики підготували для українців планові графіки відключення світла, що будуть тривати у Чернігівській області на 5 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 5 липня будуть тривати через планові роботи. Через виконання таких робіт є необхідним для підтримання стабільної роботи енергосистеми, зниження ризику аварійних ситуацій і забезпечення більш надійного електропостачання для споживачів у майбутньому.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», графіки відключення світла у Чернігівській області на 5 липня також будуть тривати у населеному пункті Прилуки. Цього дня, в неділю, будуть тривати планові роботи в електромережах. Знеструмлення триватимуть з 08:00–19:00 години в будинках, що розташовані на таких вулицях:

6-й Гетьмана Сагайдачного — 2, 4, 8, 17

7-й Гетьмана Сагайдачного — 1, 3, 7, 11, 17, 17/1

Кільцева — 38

Пирятинська — 106

Яблунівська — 42

Вимикатимуть електрику в населеному Новгород-Сіверський. Такі обмеження триватимуть з 08:00–20:00 години, тобто 12 годин поспіль. Знеструмлять наступні вулиці:

Іллі Буяльського — 13а, 29а

М.В. Гоголя — 30, 32, 33, 33а, 33в, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53

Михайла Максимовича — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 58а, 58б, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 73а

Садова — 2б

Ушинського — 16.

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