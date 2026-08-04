Програма продовжить працювати, забезпечуючи безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області та надаючи всебічну підтримку.

У Дніпропетровській області стартував експериментальний проєкт із надання безкоштовного житла для ВПО, повідомляє Politeka.

Ініціатива розрахована на внутрішньо переміщених осіб, які належать до певних категорій, зокрема тих, хто після тривалого медичного догляду потребує додаткової підтримки у повсякденному житті.

За інформацією Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, програма передбачає безоплатне проживання у спеціально облаштованих приміщеннях терміном до 12 місяців. Витрати на житло покриваються коштом державного бюджету.

Учасники проєкту отримують:

домівку з усіма необхідними умовами для комфортного перебування;

можливість самостійно готувати та організовувати побут;

допомогу у веденні домашнього господарства та підтримку соціальних навичок;

сприяння у подоланні складних життєвих ситуацій;

доступ до фахівців або служб за потреби, незалежно від форми власності приміщення.

Проживання для маломобільних ВПО забезпечують фізичні та юридичні надавачі соціальних послуг, які включені до відповідного Реєстру. Вони відповідають критеріям Кабінету Міністрів і мають у власності або орендують приміщення, придатне для надання послуг.

Міністерство підкреслює, що головна мета проєкту не обмежується тимчасовим розміщенням людей, які втратили житло через війну. Основне завдання — відновлення самостійності, стабільності та почуття безпеки, створення умов для повноцінного повсякденного життя.

Програма продовжить працювати, забезпечуючи безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області та надаючи всебічну підтримку всім, хто цього потребує, допомагаючи людям адаптуватися та відчути соціальну захищеність.

Джерело: Мінсоц

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