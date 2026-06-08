Подорожчання проїзду в Черкасах обговорюють через офіційний початок процедури перегляду вартості послуг громадського транспорту, повідомляє Politeka.
Виконавчий комітет Черкаської міської ради підтримав підготовку регуляторного акта.
Документ передбачає суттєве подорожчання проїзду в Черкасах та запровадження різної вартості квитків залежно від способу розрахунку пасажирів.
На офіційному сайті міської ради повідомили, що у міських автобусах, які працюють у режимі маршрутного таксі, планують впровадити диференційований тариф.
Якщо пасажир здійснюватиме безготівкову оплату банківською карткою, пристроєм із NFC або електронним квитком, вартість поїздки становитиме 25 гривень.
Водночас, у разі розрахунку готівкою ціна буде значно вищою та складе 30 гривень за одну поїздку.
Наразі вартість квитка в черкаських маршрутках становить 13 гривень, тож нові розцінки означають зростання ціни щонайменше вдвічі.
Подорожчання проїзду в Черкасах наразі є лише проєктом рішення, адже це початок регуляторної процедури. Перед ухваленням остаточного рішення документ має пройти обов'язкове громадське обговорення.
Під час цього процесу розглядатимуть та враховуватимуть пропозиції від мешканців міста й перевізників.
Лише після завершення всіх передбачених законом етапів виконавчий комітет голосуватиме за затвердження нових тарифів.
Крім того, на цьому ж засіданні члени виконкому погодили тимчасове обмеження руху транспортних засобів на кількох вулицях міста у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.
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