Дефіцит продуктів в Черкаській області розглядається як один із проявів загальнонаціональних процесів на овочевому ринку.

Дефіцит продуктів в Черкаській області фіксується на тлі помітних коливань на ринку картоплі в Україні, де цінова динаміка різко відрізняється від торішніх показників через зміну балансу між запасами та новими поставками, повідомляє Politeka.

За даними галузевих оглядів, зараз виробники розпродають залишки минулорічного врожаю у межах 5–11 грн за кілограм. Це суттєво нижче, ніж у 2025 році, коли діапазон становив 13–23 грн. Така різниця пояснюється надлишком пропозиції в попередній період, а також впливом погодних умов, зокрема посушливого літа, що призвело до формування дрібнішої товарної фракції.

Паралельно на внутрішній ринок почали надходити перші партії імпортної ранньої картоплі. Її ціновий рівень значно вищий — близько 90 грн за кілограм, що автоматично обмежує попит і робить продукт нішевим для окремих сегментів покупців.

Оператори ринку зазначають, що нинішня ситуація є нестійкою. Зменшення складських запасів і поступове завершення реалізації старого врожаю створюють передумови для швидкої зміни тренду вже найближчим часом.

У цьому контексті Дефіцит продуктів в Черкаській області розглядається як один із проявів загальнонаціональних процесів на овочевому ринку, де сезонність і обмеженість ресурсів дедалі сильніше впливають на регіональну доступність продукції.

Аналітики додають, що ключовим фактором у короткостроковій перспективі стане надходження раннього вітчизняного врожаю. Саме він визначить, чи вдасться стабілізувати пропозицію та стримати можливі цінові коливання для кінцевого споживача.

Джерело: ТСН

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