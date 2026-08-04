Дефіцит продуктів в Житомирській області може стати однією з тем для обговорення восени, адже спека та тривала відсутність опадів уже вплинули на врожай картоплі в Україні, пише Politeka.net.

Директор Інституту картоплярства НААН Микола Фурдига зазначає, що критичний дефіцит вологи під час бутонізації та цвітіння негативно позначився на розвитку культури. За його словами, тривалі періоди, коли температура перевищувала +37 градусів, змушували рослини витрачати ресурси на охолодження, а не на формування бульб.

Фахівець наголошує, що навіть на зрошуваних полях температурний стрес призвів до помітних втрат урожайності. Через це вже наприкінці жовтня або на початку листопада картопля може подорожчати приблизно на 30%.

Водночас зараз ринок демонструє іншу тенденцію. За даними аналітиків, активний збір ранньої продукції сприяв тимчасовому зниженню закупівельних цін, які нині становлять близько 6,5–7 гривень за кілограм.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів в Житомирській області наразі залишається лише одним із можливих ризиків, а не прогнозованим сценарієм. Економіст Олег Пендзин вважає, що приводів для масових закупівель немає, оскільки основною проблемою може стати не нестача продовольства, а зниження купівельної спроможності населення.

Фахівці радять уважно стежити за погодними умовами та перебігом збиральної кампанії, адже саме вони визначатимуть подальшу ситуацію на ринку овочів і рівень цін у наступні місяці.

Аналітики зазначають, що остаточні прогнози щодо врожаю та вартості картоплі можна буде оцінити після завершення основного збору.

Джерело: Главред

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