Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують у кількох локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається доступним завдяки новим приватним пропозиціям, які з'являються для переселенців та людей похилого віку, повідомляє Politeka.net.

Власники помешкань готові надати прихисток без орендної плати на різний термін.

Один із варіантів розташований в Одесі на проспекті Князя Володимира Великого. Сім'я пропонує окрему кімнату в трикімнатній квартирі самотній жінці пенсійного віку. Майбутній мешканці також обіцяють допомогу з оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи.

Ще одна пропозиція доступна на вулиці Жуковського. Там можна оселитися в окремій кімнаті двокімнатної квартири. Господиня зазначає, що не потребує догляду, а шукає компаньйонку для спільного проживання та спілкування.

Крім цього, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують у ще одній трикімнатній квартирі в Одесі. Власники готові прийняти самотню жінку віком 60–70 років, яка втратила власне помешкання та не має близьких родичів. Для проживання виділяють окрему кімнату з усіма необхідними побутовими умовами.

Усі оголошення передбачають безоплатне проживання, однак остаточні умови рекомендують уточнювати безпосередньо з власниками перед заселенням.

Фахівці радять перевіряти актуальність таких пропозицій, адже кількість вільних місць може швидко змінюватися, а нові варіанти з'являються регулярно.

Охочим рекомендують звертатися до власників якомога швидше, оскільки актуальні пропозиції можуть швидко ставати недоступними.

За потреби власники можуть надати додаткову інформацію щодо умов проживання та можливості заселення.

Джерело: Допомагай

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