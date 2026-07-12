Дефіцит продуктів в Одесі може зберігатися ще деякий час, поки імпорт не відновить стабільні постачання.

Дефіцит продуктів в Одесі зафіксували у сегменті гречки, яку українці активно використовують для щоденних страв, повідомляє Politeka.

Торішній урожай культури виявився одним із найнижчих за останні 25 років.

Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий пояснив, що внутрішнє виробництво не покриває потреби споживачів, хоча попит залишається стабільним. Минулорічні показники поступаються лише результатам 2019 року, повертаючи ринок до рівнів попередніх нестач.

Компенсувати брак можна переважно через імпорт. Раніше основними постачальниками виступали кілька держав, але тепер частина зосередилася на власному ринку, а експортні можливості скоротилися.

Через війну прямі поставки з окремих країн тимчасово заблоковані. Проте на ринку застосовують альтернативні маршрути: частину продукції переробляють у третіх державах, після чого відправляють у торговельні мережі.

Експерти прогнозують, що дефіцит продуктів в Одесі частково компенсують імпортні поставки. Це допоможе стримати різке підвищення цін: кілограм крупи очікується у межах 60–90 гривень.

Фахівці радять покупцям стежити за наявністю товару у магазинах і не робити великих запасів. Стабільність на полицях залежатиме від нових поставок і ситуації на ринку продовольства.

Експерти додають, що дефіцит продуктів в Одесі може зберігатися ще деякий час, поки імпорт не відновить стабільні постачання.

Також варто зауважити, що місцевих жителів закликають планувати покупки помірно і уважно слідкувати за змінами у торговельних мережах.

Джерело: AgroReview

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одесі: де перевізники встигли значно підняти вартість.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто має право скористатися державною програмою допомоги.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій з 1 липня в Одеській області: на що можна розраховувати.