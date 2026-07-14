Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області продовжують пропонувати завдяки приватним ініціативам, які допомагають людям, вимушеним залишити свої домівки, знайти тимчасовий прихисток без оплати оренди, передає Politeka.

Один із варіантів передбачає заселення до двокімнатної квартири разом із 68-річною жінкою. Власниця шукає співмешканку для спокійного побуту без виконання доглядових обов'язків. Основними умовами називають взаємоповагу, охайність і комфортне співжиття. Зв'язатися з нею можна у визначений в оголошенні час.

Ще одна пропозиція стосується трикімнатної квартири на першому поверсі. Окрему кімнату готові надати жінці віком від 60 до 70 років, яка залишилася без підтримки рідних. Помешкання обладнане необхідними зручностями, а господарі також готові допомогти з оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи.

Крім цього, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області представлене ще одним варіантом. Йдеться про надання частини житлового простору самотній пенсіонерці без шкідливих звичок. Формат проживання розрахований на тривалий період і передбачає взаємну побутову підтримку.

Контактні дані власники зазвичай залишають безпосередньо в оголошеннях, а остаточні умови заселення погоджують під час особистого спілкування. Це дозволяє заздалегідь обговорити всі важливі деталі.

Фахівці рекомендують уважно перевіряти інформацію про помешкання, уточнювати умови проживання та користуватися перевіреними сервісами. Також переселенцям радять не зволікати зі зверненням, адже актуальні пропозиції можуть швидко втрачати доступність.

Джерело: Допомагай

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