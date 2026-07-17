Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагают в нескольких локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области остается доступным благодаря новым частным предложениям, которые появляются для переселенцев и пожилых людей, сообщает Politeka.net.

Владельцы домов готовы предоставить убежища без арендной платы на разный срок.

Один из вариантов расположен в Одессе по проспекту Князя Владимира Великого. Семья предлагает отдельную комнату в трехкомнатной квартире одинокой женщине пенсионного возраста. Будущие жители также обещают помощь с оформлением статуса внутри перемещенного лица.

Еще одно предложение доступно на улице Жуковского. Там можно поселиться в отдельной комнате двухкомнатной квартиры. Хозяйка отмечает, что не нуждается в уходе, а ищет компаньонку для совместного проживания и общения.

Кроме этого, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагают в еще одной трехкомнатной квартире в Одессе. Владельцы готовы принять одинокую женщину в возрасте 60–70 лет, которая потеряла собственное жилье и не имеет близких родственников. Для проживания выделяют отдельную комнату со всеми необходимыми бытовыми условиями.

Все объявления предусматривают бесплатное проживание, однако окончательные условия рекомендуют уточнять непосредственно с владельцами перед заселением.

Специалисты советуют проверять актуальность таких предложений, ведь количество свободных мест может быстро меняться, а новые варианты появляются регулярно.

Желающим рекомендуют обращаться к владельцам как можно скорее, поскольку актуальные предложения могут быстро становиться недоступными.

При необходимости владельцы могут предоставить дополнительную информацию об условиях проживания и возможности заселения.

Источник: Допомагай

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