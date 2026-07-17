Подорожчання проїзду в Хмельницькому стане реальністю вже з 20 липня, коли в місті почнуть діяти нові тарифи на громадський транспорт, передає видання Politeka.

Відповідне рішення ухвалила міська влада після аналізу економічної ситуації та звернень перевізників.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької міської ради.

Згідно з оновленими розцінками, поїздка в автобусах і маршрутних таксі коштуватиме 20 гривень. Для пасажирів тролейбусів встановили окрему вартість — 14 гривень.

У міській раді пояснили, що перегляд оплати пов'язаний із суттєвим збільшенням витрат на забезпечення транспортної роботи. Найбільше на собівартість вплинули дорожче пальне, електроенергія, комплектуючі та обслуговування рухомого складу.

Водночас подорожчання проїзду в Хмельницькому посадовці називають вимушеним кроком, який має допомогти зберегти стабільне функціонування маршрутної мережі та уникнути скорочення рейсів.

Заступник міського голови Микола Ваврищук зазначив, що рішення відкладали в надії на зниження вартості пального, однак цього не відбулося. За його словами, чимало українських міст переглянули тарифи ще навесні, тоді як Хмельницький тривалий час утримував попередній рівень оплати.

У мерії також наголошують, що навіть після запровадження нових розцінок місцевий громадський транспорт залишатиметься одним із найдоступніших за вартістю серед великих міст країни.

Пасажирам радять врахувати зміни під час планування щоденних поїздок і завчасно ознайомитися з оновленими тарифами.

Крім того, в Хмельницькій області ціни також було піднято на комунальні послуги.

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