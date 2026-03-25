У Львові запроваджена нова система оплати проїзду спричинила тимчасові зміни у роботі громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Мета — стабілізувати фінансовий стан перевізників без підвищення вартості квитків.

Виконавчий комітет погодив коригування умов безготівкових розрахунків строком на один місяць. Обмеження діятимуть як тимчасовий захід для зменшення навантаження на транспортні підприємства.

Основною причиною змін стало різке подорожчання пального: його вартість зросла майже на 40% від попереднього перегляду тарифів. Перевізники зверталися з проханням підвищити оплату, але влада обрала альтернативні механізми компенсації витрат.

Одним із ключових рішень стало тимчасове скасування безкоштовних пересадок. Обмеження діятиме з 11 березня до 11 квітня 2026 року та дозволить отримати близько 10 млн гривень додаткових надходжень для закупівлі пального та стабільної роботи транспорту.

Контроль за використанням пільгових карток «ЛеоКарт» посилюють для жителів інших громад. ОТГ надали час до 16 березня для укладення договорів компенсації; у разі відсутності картки деактивують, що може зекономити бюджету до 12 млн гривень щомісяця.

Також на місяць призупиняють прийом документів для оформлення нових карток для окремих категорій, зокрема деяких пенсіонерів і військових.

Таким чином нова система оплати проїзду у Львові проходить етап тимчасового коригування, спрямований на забезпечення стабільного функціонування транспорту без підвищення тарифів.

Мешканцям радять враховувати зміни під час планування поїздок і стежити за наступними повідомленнями міської влади. Додатково рекомендують перевіряти умови користування картками, щоб уникнути непорозумінь під час поїздок.

