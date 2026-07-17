Подорожание проезда в Хмельницком станет реальностью с 20 июля, когда в городе начнут действовать новые тарифы на общественный транспорт, передает издание Politeka.

Соответствующее решение приняли городские власти после анализа экономической ситуации и обращений перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого городского совета.

Согласно обновленным расценкам, поездка в автобусах и маршрутных такси будет стоить 20 гривен. Для пассажиров троллейбусов установили отдельную стоимость – 14 гривен.

В городском совете объяснили, что пересмотр оплаты связан с значительным увеличением затрат на обеспечение транспортной работы. Больше всего на себестоимость повлияли более дорогое топливо, электроэнергия, комплектующие и обслуживание подвижного состава.

В то же время, подорожание проезда в Хмельницком чиновники называют вынужденным шагом, который должен помочь сохранить стабильное функционирование маршрутной сети и избежать сокращения рейсов.

Заместитель мэра Николай Ваврищук отметил, что решение откладывали в надежде на снижение стоимости горючего, однако этого не произошло. По его словам, многие украинские города пересмотрели тарифы еще весной, тогда как Хмельницкий долгое время удерживал предыдущий уровень оплаты.

В мэрии также отмечают, что даже после введения новых расценок местный общественный транспорт будет оставаться одним из наиболее доступных по стоимости среди крупных городов страны.

Пассажирам советуют учесть изменения при планировании ежедневных поездок и заранее ознакомиться с обновленными тарифами.

Кроме того, в Хмельницкой области цены также были подняты на коммунальные услуги.

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