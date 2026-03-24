Робота для пенсіонерів у Львівській області у 2026 році представлена низкою вакансій у торгівлі, логістиці та транспортній сфері, повідомляє Politeka.

Чимало роботодавців шукають досвідчених працівників старшого віку та пропонують офіційне оформлення і стабільний дохід.

Серед оголошень на платформі Work.ua можна знайти пропозиції для продавців-консультантів, працівників складів і водіїв сервісів перевезень. Рівень заробітку залежить від графіка, навичок кандидата та обсягу обов’язків.

Зокрема, у мережі супермаркетів «Сільпо» відкрито вакансію продавця-консультанта. Щомісячна оплата може становити приблизно від 27 до 38 тисяч гривень. До завдань входять допомога покупцям, викладка продукції, перевірка якості й контроль термінів придатності.

Компанія пропонує навчання для нових співробітників, бонусні програми, страхування життя та корпоративні знижки. Також можливе подальше професійне зростання.

Для людей із доброю фізичною формою доступні місця комплектувальників або вантажників на складах. Серед завдань — підготовка замовлень, розміщення товарів, завантаження продукції та підтримання порядку на робочому майданчику. Оплата починається приблизно від 33 тисяч гривень із додатковими преміями.

Ще один варіант — водій у сервісі таксі Uklon. Сервіс надає автомобіль і пропонує гнучкий графік. За умовами оголошення, водій отримує до 65% від вартості поїздок або половину доходу у разі брендування транспорту.

Фахівці зазначають, що робота для пенсіонерів у Львівській області допомагає людям старшого віку зберігати фінансову незалежність, підтримувати активність та залишатися частиною сучасного ринку праці.

Останні новини України:

