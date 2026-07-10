Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області сприятиме безперебійному функціонуванню інфраструктури та підвищенню якості обслуговування.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області оголосили у Славуті через зростання витрат на забезпечення централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються як населення, так і інших споживачів. Головною причиною перегляду стало суттєве подорожчання електроенергії та пального, що безпосередньо впливає на собівартість послуг.

За даними підприємства УВКГ, електроенергія, яка формує понад 40% витрат, зросла в ціні з 12,75 до 16,21 грн за кВт·год із ПДВ. Водночас бензин А-95 коштує 72,54 грн за літр, дизельне пальне — 75,24 грн, а метан — 45 грн за кубометр.

Очікується, що середній рівень зростання становитиме близько 10%. Для населення встановлено такі показники: водопостачання — 51,14 грн за кубометр замість 46,56 грн, водовідведення — 49,18 грн замість 44,70 грн. Водночас для окремих категорій діятимуть знижені ставки — 36,62 грн за воду та 29,04 грн за стоки.

У підприємстві наголошують, що коригування дозволить забезпечити стабільну роботу мереж, своєчасну оплату енергоносіїв, виплату заробітної плати працівникам і модернізацію обладнання.

Зауваження та пропозиції від жителів і представників бізнесу приймаються за адресою: м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 52, а також через офіційний сайт водоканалу.

Очікується, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області сприятиме безперебійному функціонуванню інфраструктури та підвищенню якості обслуговування.

Мешканцям рекомендують контролювати показники лічильників і завчасно планувати витрати, щоб уникнути додаткового фінансового навантаження.

Джерело: Поділля

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