Дефіцит продуктів у Львівській області може торкнутися популярного товару через важкі зимові умови, повідомляє Politeka.net.

Експерт Віталій Постригань зазначив, що сильні морози, снігопади та різкі перепади температур створили ризики для озимих культур, передусім пшениці — основи для хлібопекарства.

Найбільшу загрозу становило промерзання ґрунту. Коли температура на рівні кореневої системи падала до –10 °C і трималася дві доби, рослини могли отримати серйозні ушкодження або загинути.

Після відлиги фахівці перевірили поля. Попередні висновки позитивні: масштабного вимерзання не зафіксовано, і більшість озимої пшениці перезимувала успішно. Водночас у регіонах із тонким сніговим покривом частина посівів могла постраждати. Найчутливішим виявився озимий ячмінь.

Сніг, який захищав посіви від холоду, тепер створює труднощі. Значні його обсяги ускладнюють вихід техніки для підживлення, а швидке танення може спричинити підтоплення низинних ділянок.

Є й позитивні фактори. Запаси вологи у ґрунті нині одні з найвищих за останні три десятиліття, що створює хороші передумови для врожаю. Якщо весна буде помірною, а аграрії вчасно проведуть роботи, урожайність може залишитися на задовільному рівні.

Поки що підстав для паніки немає. Масової загибелі озимих не зафіксовано, але стрімке потепління, підтоплення або інші несприятливі умови навесні можуть вплинути на обсяги виробництва зерна і спричинити підвищення цін.

Населенню радять стежити за ринковою ситуацією, адже дефіцит продуктів у Львівській області у разі несприятливих погодних умов може відобразитися на доступності крупи та інших базових товарів.

